Минобороны заявило о поражении украинских Су-25 и МиГ-29

Минобороны: силы ПВО поразили украинские Су-25 и МиГ-29 в ДНР и Запорожье

Системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки поразили самолеты Су-25 и МиГ-29 Воздушных сил (ВС) Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что самолеты противника были поражены в районе населенного пункта Доброполье в Донецкой народной республике (ДНР), а также в районе Камышевахи в Запорожской области.

Кроме того, российские системы ПВО поразили 76 беспилотников в зоне проведения спецоперации — их уничтожили в Запорожской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Помимо этого, средства ПВО перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемую авиационную бомбу JDAM.

Днем ранее, 5 декабря, оборонное ведомство отчиталось, что средства ПВО сбили два самолета МиГ-29. Истребители были поражены в районах населенных пунктов Широкое в Днепропетровской области и Березниговатое в Николаевской области.