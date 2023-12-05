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14:21, 5 декабря 2023Россия

Российские системы ПВО за сутки сбили два самолета ВСУ в зоне проведения СВО

Минобороны России заявило, что системы ПВО за сутки сбили два МиГ-29 ВСУ
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за сутки сбили два самолета МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается. что украинские истребители были сбиты в районах населенных пунктов Широкое в Днепропетровской области и Березниговатое в Николаевской области.

Кроме того, системы ПВО уничтожили вертолет Ми-8, принадлежащий ВСУ, в районе населенного пункта Песчаное в Харьковской области.

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      Никита Абрамов
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