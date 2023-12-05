Российские системы ПВО за сутки сбили два самолета ВСУ в зоне проведения СВО

Минобороны России заявило, что системы ПВО за сутки сбили два МиГ-29 ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за сутки сбили два самолета МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается. что украинские истребители были сбиты в районах населенных пунктов Широкое в Днепропетровской области и Березниговатое в Николаевской области.

Кроме того, системы ПВО уничтожили вертолет Ми-8, принадлежащий ВСУ, в районе населенного пункта Песчаное в Харьковской области.

Ранее беспилотники Вооруженных сил Украины попытались атаковать нефтебазу в Крыму. В сторону нефтебазы «Морской Нефтяной терминал» летели два беспилотника самолетного типа — их сбили силами Минобороны. Первый дрон взорвался в воздухе, второй упал в 70 метрах от одного из резервуаров.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.