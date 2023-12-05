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09:08, 5 декабря 2023Россия

Стало известно о попытке ВСУ атаковать нефтебазу в Крыму

Дроны ВСУ пытались атаковать нефтебазу «Морской Нефтяной терминал» в Крыму
СюжетМинобороны:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kostya Liberov / Libkos / Getty Images

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать нефтебазу в Крыму. Об этом пишет издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, в сторону нефтебазы «Морской Нефтяной терминал» летели два беспилотника самолетного типа — их сбили силами Минобороны. Первый дрон взорвался в воздухе, второй упал в 70-метрах от одного из резервуаров.

Осколки от детонации первого дрона упали на территорию нефтебазы на полуострове. Предварительно, никто не пострадал. Информации о разрушениях не приводится.

В ночь на вторник, 5 декабря, Минобороны заявило об уничтожении системой ПВО 22 украинских дронов. Еще 13 было перехвачено над Азовским морем и Крымом. Впоследствии в оборонном ведомстве отчитались об уничтожении еще четырех и перехвате двух беспилотников над Азовским морем.

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      Анастасия Шейкина
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