Мишустин заявил о важности переориентации экспорта российских энергоресурсов

Мишустин: в РФ нужно создать условия для переориентации экспорта энергоресурсов

На российском энергетическом рынке необходимо создать условия для переориентации вывоза энергоресурсов за рубеж. Речь идет в том числе о модернизации портовой и трубопроводной инфраструктуры, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводит «Прайм».

В среднесрочной перспективе ключевыми потребителями российских энергоресурсов должны стать азиатские страны. В число приоритетных направлений развития энергетического комплекса страны Мишустин включил возведение новых мощностей для производства сжиженного природного газа (СПГ) и его переработки. Кроме того, как отметил премьер, необходимо развивать и нефтехимическую отрасль.

«Создание и модернизация портовой и трубопроводной инфраструктуры нужны для переориентации экспорта энергоресурсов с Запада на Восток. Так что и в этой сфере — работы предстоит много», — заключил Мишустин в ходе выступления на лекции в рамках проекта «Знание. Лекторий».

Ранее аналитики Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха CREA заявили о провале западных санкций в отношении российской нефти. Эксперты пришли к выводу, что в 2023 году РФ удалось адаптироваться к действию потолка цен на ее сырье и продавать огромные партии нефти азиатским странам, включая Индию. Благодаря «лазейке в нефтепереработке» региональные государства смогли перерабатывать большие объемы российского сырья, перерабатывать и поставлять их без каких-либо ценовых ограничений — в том числе в Евросоюз.