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15:01, 5 декабря 2023Экономика

В Европе заявили о провале потолка цен на российскую нефть

CREA: потолок цен на нефть из РФ провалился из-за «лазейки в нефтепереработке»

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Спустя год после ввода западными странами предельных цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель можно говорить о провале этой меры. Неспособность стран «Большой семерки» и Австралии обеспечить всеобъемлющее соблюдение ограничений позволило РФ наладить механизм по обходу ценового ограничения, сообщается в отчете аналитиков Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха CREA.

В качестве одной из основных причин провала потолка цен на российскую нефть эксперты финляндской организации назвали «лазейки в нефтепереработке», которые использует РФ для обхода западных ограничений. Эта лазейка, в частности, позволила Индии и другим странам закупать огромные объемы российской нефти, перерабатывать ее и поставлять без каких-либо ценовых ограничений — в том числе в Евросоюз. Россия, в свою очередь, получила от массовых продаж сырья в Азию значительную выгоду.

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Потери России от сырьевых западных санкций достигли максимума в первом квартале 2023 года, по итогам которого РФ не досчиталась в общей сложности 180 миллионов евро в сутки. Однако ближе ко второй половине года усилия западных стран по ограничению сырьевых доходов России фактически свелись на нет. На этом фоне РФ удалось продавать нефть по ценам, превышающим ограничение. В результате потери страны от нефтяных санкций резко снизились — до 50 миллионов евро в день во втором и третьем кварталах и до 90 миллионов в сутки в последнем квартале 2023 года, заключили в CREA.

Ранее со схожим заявлением о провале западного потолка цен на нефть выступил заместитель главы российского МИД Александр Панкин. По его словам, за время действия ограничительного механизма России удалось обойти санкции и начать продавать сырье третьим странам по стоимости выше 60 долларов за баррель.

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      Анатолий Акулов
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