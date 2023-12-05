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14:20, 5 декабря 2023Экономика

В России заявили о провале западного потолка цен на нефть

МИД: политика Запада с установлением потолка цен на российскую нефть провалилась

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Политика Запада с установлением потолка цен на российскую нефть провалилась. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, его слова приводит ТАСС.

«Об этом же много пишут и говорят: продаем, невзирая, по более высоким ценам. Значит, (политика Запада в отношении потолка цен на российскую нефть — прим. «Ленты») провалилась, хотя будут зажимать», — пояснил дипломат.

Эксперты финляндского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха CREA заявили, что России удалось обойти западные нефтяные санкции, в том числе благодаря «лазейке в нефтепереработке» и игнорированию трейдерами запретов. К концу 2023 года влияние санкций ослабло из-за «неспособности обеспечить соблюдение» потолка, отметили аналитики.

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Страны Евросоюза, Группы семи и Австралии в декабре 2022 года установили ценовой потолок в отношении российской нефти — 60 долларов за баррель. По словам руководства стран Запада, целью этих ограничений стало сокращение доходов российских властей от продажи энергоресурсов, которые используются для боевых действий на Украине.

Несмотря на то что ряд стран помогал России обходить ограничения, в США долгое время не предпринимали каких-либо усилий для наказания нарушителей. С середины ноября американские власти активизировали процесс и уже внесли в черный список шесть танкеров, ходивших под флагом Либерии. После этого три крупные греческие судовладельческие компании отказались от перевозок российской нефти.

В начале декабря Страны Запада во главе с США усилили давление на Либерию, Маршалловы острова и Панаму, под флагами которых подставные компании перевозят российские энергоресурсы в обход санкций. По оценке Lloyd's List Intelligence, почти 40 процентов из 535 танкеров «теневого флота», задействованных в перевозке, принадлежат компаниям, зарегистрированным на Маршалловых островах.

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      Вячеслав Агапов
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