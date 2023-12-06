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18:04, 6 декабря 2023Среда обитания

Москвичам предсказали потепление к Новому году

Синоптик Позднякова спрогнозировала потепление в Москве 31 декабря

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Последние дни 2023 года в Москве будут морозными, 31 декабря температура будет близка к климатической норме. Об этом NEWS.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик уточнила, что волна теплой погоды после заморозков начнется с 13-15 декабря, затем ожидается похолодание. Минимальная температура в последние пять дней декабря, согласно прогнозу, будет на уровне минус 3-8 градусов. 31 декабря температура приблизится к климатической норме.

В последний день этого года, по ее словам, также пойдет небольшой снег.

Начало декабря в этом году оказалось аномально холодным. Ранее Татьяна Позднякова предсказала снежный Новый год в Москве. По ее словам, сугробы, в настоящее время достигшие рекорда по высоте, к концу декабря станут еще выше. Она сравнила этот год с морозным декабрем с 2001 по 2002 год. Так, в 2001 году высота снежного покрова под Новый год достигала 40 сантиметров.

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      Мария Черкасова
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