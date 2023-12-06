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11:25, 6 декабря 2023Среда обитания

Москвичам рассказали о погоде на Новый год

Жителям столицы предсказали снежный Новый год

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Новый год в Москве будет снежным, рассказала в своем Telegram-канале главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Метеоролог сравнила текущий снежный и холодный декабрь с этим же месяцем в 2001 и 2002 годах. Тогда холодная погода держалась на протяжении всего месяца, а канун Нового года были морозными и с обилием снега. В 2001 году, например, высота снежного покрова под Новый год достигала 40 сантиметров. В этому году к уже высоким сугробам в Москве и Подмосковье до конца месяца добавится еще 15 сантиметров, добавила синоптик. В связи с этим она посоветовала москвичам планировать зимние забавы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о рекордных сугробах в Москве. По данным станции на ВДНХ, 5 декабря высота снега составляла 37 сантиметров. Это является рекордом для этого дня, а также для последующих. Ранее высота снега 5 декабря достигала максимальной отметки в 30 сантиметров, 6 декабря — 31 сантиметр, 7 декабря — 26-27 сантиметров. По словам Вильфанда, сугробы в Москве в ближайшее время не растают.

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      Мария Черкасова
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