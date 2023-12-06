Москвичам спрогнозировали зиму с резкими перепадами температуры

Синоптик Вильфанд спрогнозировал чередование оттепелей и заморозков в Москве

В столице ожидается зима с большими перепадами температуры. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает агентство «Москва».

Погода останется холодной до конца понедельника, 11 декабря, и вторника, 12 декабря. При этом в ближайшее время уровень отклонения температуры от нормы, возможно, снизится — в Москве будет не минус 9-12 градусов, а минус пять градусов.

«Начиная с 13-14 декабря возможны те процессы, о которых метеорологи постоянно предупреждают: нынешняя зима прогнозируется очень неоднородная», — предсказал синоптик. По его словам, этой зимой дни с температурой минус 15 градусов будет встречаться чаще, чем обычно. При этом более частыми будут и оттепели.

Ранее специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова спрогнозировала снежный Новый год в Москве. По ее словам, уровень сугробов, к настоящему времени достигший рекорда, увеличится еще сильнее к праздникам. В связи с такими прогнозами она посоветовала москвичам планировать зимние забавы.