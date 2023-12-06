Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:43, 6 декабря 2023Бывший СССР

На Украине объяснили отмену выступления Зеленского в Конгрессе США

Умеров: выступление Зеленского в Конгрессе отменилось из-за изменения ситуации

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил отмену выступления президента республики Владимира Зеленского на брифинге в Конгрессе США. Об этом он высказался в эфире американского телеканала Fox News.

По его словам, выступление Зеленского было отменено из-за изменения ситуации. «Но я думаю, что он благодарен и воспользуется этой возможностью в следующий раз, когда она представится», — добавил глава ведомства.

При этом министр не смог прямо ответить, уверен ли он теперь в выделении Вашингтоном нового пакета помощи Киеву на фоне разногласий республиканцев и демократов в Конгрессе. Говоря об этом, Умеров выразил уверенность лишь в том, что США и Украина вместе защищают интересы двух стран и что подобная поддержка нужна Киеву.

Ранее украинский посол в Соединенных Штатах Оксана Маркарова сообщала, что выступление Зеленского перед американскими сенаторами отменилось из-за обсуждения представителями властей США внутренних вопросов. Она также подчеркнула, что не видит в этом ничего катастрофического.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Путин приехал в президентский дворец в ОАЭ. Его сопровождали истребители, а встречали триколором в небе и залпами пушек

      В России затонули сотни кораблей

      Россиянам назвали условие получения бесплатных виз на Шри-Ланке

      Минюст предложил расширить ограничения для должников по алиментам

      Volkswagen озвучил итоги аудита по вопросу принудительного труда в Китае

      Москвичам спрогнозировали зиму с резкими перепадами температуры

      Россиянин отправил откровенное фото женщине и попал под следствие

      В России 14-летняя девочка расхотела учиться и сбежала за сотни километров замуж

      Сопровождение борта Путина истребителями Су-35С показали на видео

      Инстасамка показала внешность до пластики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости