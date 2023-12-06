На Украине объяснили отмену выступления Зеленского в Конгрессе США

Умеров: выступление Зеленского в Конгрессе отменилось из-за изменения ситуации

Министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил отмену выступления президента республики Владимира Зеленского на брифинге в Конгрессе США. Об этом он высказался в эфире американского телеканала Fox News.

По его словам, выступление Зеленского было отменено из-за изменения ситуации. «Но я думаю, что он благодарен и воспользуется этой возможностью в следующий раз, когда она представится», — добавил глава ведомства.

При этом министр не смог прямо ответить, уверен ли он теперь в выделении Вашингтоном нового пакета помощи Киеву на фоне разногласий республиканцев и демократов в Конгрессе. Говоря об этом, Умеров выразил уверенность лишь в том, что США и Украина вместе защищают интересы двух стран и что подобная поддержка нужна Киеву.

Ранее украинский посол в Соединенных Штатах Оксана Маркарова сообщала, что выступление Зеленского перед американскими сенаторами отменилось из-за обсуждения представителями властей США внутренних вопросов. Она также подчеркнула, что не видит в этом ничего катастрофического.