В Киеве объяснили отмену выступления Зеленского перед сенаторами США

Посол Украины Маркарова: в отмене выступления Зеленского нет катастрофы

Выступление президента Украины Владимира Зеленского перед сенаторами США отменилось из-за обсуждения внутренних вопросов американской политики, и в этом нет катастрофы. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире телемарафона, передает издание «Страна.ua».

«Ничего катастрофического на самом деле не произошло. Вы знаете, президент выступал перед Конгрессом, проводил ряд брифингов», — сказала Маркарова. По ее словам, Зеленский должен был приобщиться к одному из брифингов с участием министра обороны США Ллойда Остина и других представителей администрации.

«Именно потому, что на них обсуждались не только вопросы Украины, но и вопросы внутренние. Поэтому мы сегодня не принимали участие», — объяснила посол.

Ранее стало известно, что украинский лидер внезапно отменил выступление по видеосвязи на брифинге перед сенаторами США. «Зеленский, кстати, не сможет явиться к нам на брифинг — что-то произошло в последнюю минуту», — сообщил лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер.