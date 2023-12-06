«Хорошая идея, что он не там» Зеленский внезапно отменил выступление перед американскими сенаторами

Чак Шумер: Зеленский внезапно отменил выступление перед сенаторами США

Президент Украины Владимир Зеленский внезапно отменил выступление по видеосвязи на брифинге перед сенаторами США. Об этом сообщил лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер.

Зеленский, кстати, не сможет явиться к нам на брифинг — что-то произошло в последнюю минуту Чак Шумер лидер демократического большинства в Сенате США

Украинский лидер должен был выступить перед американскими законодателями на закрытом брифинге в преддверии голосования по поводу выделения новых средств для поддержки Киева.

В Раде объяснили отказ Зеленского выступать на брифинге рядом причин

Депутат Верховной рады Александра Устинова заявила, что отказ Зеленского выступать на брифинге связан с рядом причин.

Она допустила, что сенат «провалит голосование» по пакету помощи, поскольку демократы не включили в общий законопроект вопрос о выделении средств на борьбу с нелегальной миграцией. Эта тема, по ее словам, является «супер принципиальной» для республиканцев.

Депутат добавила, что демократ Крис Мерфи оказал Украине медвежью услугу, заявив, что у сенаторов «нет пути» по достижению соглашения с республиканцами по финансированию укрепления южной границы.

Участие Зеленского в закрытом брифинге, по моей информации, не состоялось не из-за этого, а по ряду других причин. Но, думаю, что это к лучшему, зная уже результаты голосования Александра Устинова депутат Верховной рады Украины

Позднее Устинова опубликовала сообщение журналиста американского издания Punchbowl Эндрю Десидерио о том, что республиканцы покинули заседание. Она написала, что это является ответом, почему Зеленский отменил выступление на брифинге.

Зеленскому незачем было выступать на брифинге для сенаторов США, уверен республиканец Ромни

Сенатор-республиканец от штата Юта Митт Ромни заявил, что Зеленскому незачем было выступать перед членами верхней палаты американского Конгресса.

Я не знаю, в чем была проблема с президентом Зеленским. Но, думаю, хорошая идея, что он не там. Поскольку вопрос не в том, нужны ли деньги Украине. Мы согласны, что Украине нужны деньги Митт Ромни сенатор-республиканец от штата Юта

Сенатор подчеркнул, что республиканцы настаивают на выделении помощи Киеву и Израилю в связке с предоставлением средств на меры по пресечению нелегальной иммиграции в Соединенные Штаты.

Французский политик заявил, что Зеленский отказался выступить перед сенаторами, осознав, что его бросили

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что Зеленский решил не участвовать в брифинге, осознав, что его использовали и бросили.

Только сейчас начал понимать! Зеленский неожиданно отменил свое выступление перед Конгрессом США! Огромный сюрприз в Соединенных Штатах! Когда глубинное государство бросает вас после того, как создало и использовало, это всегда жестоко! Зеленский пытается это понять Флориан Филиппо лидер французской партии «Патриоты»

Политик отметил, что это стало «разгромом» для украинского лидера, у которого уже больше ничего не получается.

В Конгрессе продолжаются споры о выделении помощи Киеву

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев голосовать против запрошенной администрацией президента США Джо Байдена помощи Украине. Представители Республиканской партии настаивают, что бюджетные деньги должны пойти на урегулирование ситуации на южной границе Соединенных Штатов.

После этого сенаторы-республиканцы покинули закрытый брифинг, сообщил конгрессмен Митт Ромни. Как уточнил политик, они не получили от демократов ответа на свои предложения. Он добавил, что законодатели не захотели слушать о важности помощи Израилю и Украине, так как и сами знают это.

В свою очередь спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что для продолжения переговоров о предоставлении помощи Киеву Белый дом должен ответить на вопросы о стратегии по Украине. По его словам, в первую очередь Конгресс интересует, какова конечная цель США на Украине и каким образом будет осуществляться контроль за расходованием средств.

В Вашингтоне говорят о том, что не смогут больше помогать республике, если законодатели не одобрят выделение финансирования.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что после того как у Вашингтона закончатся выделенные деньги на помощь ВСУ, поставки оружия Украине прекратятся.

Официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер назвал тяжелым положение республики с учетом того, что выделенные американской администрации денежные средства на поддержку ВСУ закончатся «очень скоро».

В Киеве также выражают опасения о прекращении помощи. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак признал, что Украина рискует потерпеть поражение в конфликте, если Конгресс США не одобрит финансирование.

Издание Politico со ссылкой на неназванного советника украинского лидера писало, что страна оказалась «на мели», после декабря финансовых средств у нее уже не будет.

