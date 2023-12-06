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03:57, 6 декабря 2023Мир

Во Франции высмеяли отказ Зеленского выступить перед сенаторами США

Филиппо: Зеленский отказался выступить в Сенате США, осознав, что его бросили
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Shawn Thew / Globallookpress.com

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X высмеял отказ президента Украины Владимира Зеленского выступить перед сенаторами США. По его мнению, политик решил не участвовать в брифинге, осознав, что его использовали и бросили.

Политик отметил, что это стало «разгромом» для украинского лидера, у которого уже больше ничего не получается.

«Когда глубинное государство бросает вас после того, как создало и использовало, это всегда жестоко! Зеленский пытается это понять», — заключил Филиппо.

Ранее сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что Зеленскому незачем было выступать перед американскими законодателями. «Я не знаю, в чем была проблема с президентом Зеленским. Но, думаю, хорошая идея, что он не там», — сказал политик.

Во вторник, 5 декабря, стало известно, что украинский лидер в последний момент отменил выступление перед сенаторами США. Он должен был обратиться к американским законодателями по видеосвязи.

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      Марина Совина
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