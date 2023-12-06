Во Франции высмеяли отказ Зеленского выступить перед сенаторами США
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X высмеял отказ президента Украины Владимира Зеленского выступить перед сенаторами США. По его мнению, политик решил не участвовать в брифинге, осознав, что его использовали и бросили.
Политик отметил, что это стало «разгромом» для украинского лидера, у которого уже больше ничего не получается.
«Когда глубинное государство бросает вас после того, как создало и использовало, это всегда жестоко! Зеленский пытается это понять», — заключил Филиппо.
Ранее сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что Зеленскому незачем было выступать перед американскими законодателями. «Я не знаю, в чем была проблема с президентом Зеленским. Но, думаю, хорошая идея, что он не там», — сказал политик.
Во вторник, 5 декабря, стало известно, что украинский лидер в последний момент отменил выступление перед сенаторами США. Он должен был обратиться к американским законодателями по видеосвязи.