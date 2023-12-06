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03:19, 6 декабря 2023Мир

Сенатор США объяснил причины отказа Зеленского выступить перед Конгрессом

Сенатор Ромни: Зеленскому незачем было выступать на брифинге в Конгрессе США
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Сенатор-республиканец Митт Ромни объяснил, по какой причине президент Украины Владимир Зеленский отказался выступать на брифинге перед конгрессменами США. По мнению законодателя, политику незачем было это делать, передает ТАСС.

«Я не знаю, в чем была проблема с президентом Зеленским. Но, думаю, хорошая идея, что он не там», — заявил Ромни.

Он добавил, что вопрос заключался не в том, нужны ли деньги Украине, американские законодатели согласны, что они ей требуются. При этом республиканцы настаивают на том, чтобы помощь Киеву и Израилю была увязана с выделением финансирования на пресечение нелегальной иммиграции в США.

Во вторник, 5 декабря, стало известно, что Зеленский в последний момент отменил выступление перед сенаторами США. Он должен был обратиться к американским законодателями по видеосвязи.

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      Марина Совина
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