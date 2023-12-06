В Раде объяснили отказ Зеленского выступать перед сенаторами в США

Депутат Рады Устинова: отказ Зеленского выступать в США связан с рядом причин

Отказ Владимира Зеленского выступить на «секретном брифинге» перед американскими сенаторами связан с «рядом причин», заявила депутат Верховной рады Украины Александра Устинова. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, Сенат «провалит голосование» по пакету помощи Украине и Израилю, так как демократы исключили из законопроекта принципиальный для Республиканской партии вопрос по укреплению южной границы и борьбе с миграцией. Устинова заявила, что сенатор-демократ Крис Мерфи оказал Киеву «очень большую медвежью услугу». В Сенате «нет пути» по достижению соглашения по границе, уточнил он.

«Участие Зеленского в закрытом брифинге, по моей информации, не состоялось не из-за этого, а по ряду других причин. Но, думаю, что это к лучшему, зная уже результаты голосования», — объяснила она.

Во вторник, 5 декабря, стало известно, что Зеленский в последний момент отменил выступление перед сенаторами США. Он должен был обратиться к американским законодателями по видеосвязи.