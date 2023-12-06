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14:49, 6 декабря 2023Бывший СССР

На Украине объявили начало нового политического сезона

Умеров: слова Кличко об авторитаризме говорят о новом политическом сезоне

Фото: Efrem Lukatsky / АР

Министр обороны Украины Умеров заявил, что высказывания мэра Киева Виталия Кличко об угрозе авторитаризма говорят о новом политическом сезоне в стране. Заявление прозвучало в интервью FoxNews.

Ранее в комментарии изданию Bild Кличко заявил, что все процессы управления на Украине подчинены исключительно президенту страны Владимиру Зеленскому и его окружению.

В разговоре с журналистами Умеров заявил, что высказывания мэра Киева свидетельствуют о начале нового политического сезона в стране.

По его словам, решения Зеленского продиктованы не желанием забрать власть в свои руки, а необходимостью сконцентрироваться на противостоянии России.

Ранее Умеров заявил о наличии у Украины плана действий на 2024 год. По его словам, план предусматривает как оборонительные, так и наступательные операции.

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      Юрий Леонов
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