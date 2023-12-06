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08:28, 6 декабря 2023Бывший СССР

На Украине обвинили Зеленского в связях с ХАМАС

Соскин: у Израиля есть данные о продаже Украиной западного оружия ХАМАС
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский может оказаться в центре грандиозного международного скандала из-за связей с палестинским движением ХАМАС. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По словам эксперта, у Израиля уже, скорее всего, есть точные данные по поводу найденного в тоннелях в секторе Газа американского, французского и английского оружия, ранее переданного Украине.

«А потом через людей вокруг Зеленского его, видимо, продали ХАМАС. Вполне возможно, что в этом замешан [министр обороны Украины Рустем] Умеров», — заявил Соскин.

По мнению экс-советника Кучмы, ЦАХАЛ уже могли передать эту информацию ЦРУ, ФБР и руководству других американских спецслужб.

Ранее в офисе Зеленского назвали «российским фейком» сообщения о том, что переданное Киеву западное оружие применяется палестинской группировкой ХАМАС. Там утверждают, что оружие не покидало пределы Украины.

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      Алевтина Запольская
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