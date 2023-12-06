На Украине задержали нелегальных торговцев оружием

В Днепре правоохранители изъяли более $5,6 млн у нелегальных торговцев оружием

В Днепре правоохранители ликвидировали канал нелегальной продажи оружия. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины в Telegram.

Обвинение предъявлено трем лицам, их взяли с поличным во время контролируемой закупки оружия. «По данным следствия, подозреваемые незаконно хранили вооружение без разрешения с целью сбыта», — сказано в сообщении.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли более 5,6 миллионов долларов, более 45 тысяч евро и 268 тысяч гривен (7,3 тысячи долларов), а также пистолеты, автоматы, магазины к оружию с патронами, ручные гранатометы, детонаторы и другое вооружение. Сейчас они находятся под стражей.

Ранее в Греции задержали украинца, подозреваемого в хищении 43 миллионов гривен у Министерства обороны Украины.