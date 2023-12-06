Байден принял решение баллотироваться на новый срок назло Трампу

Байден решил вновь баллотироваться в президенты, чтобы Трамп не победил

Президент США Джо Байден признался, что решающим фактором для принятия решения баллотироваться на новый срок стало участие в президентской гонке бывшего американского лидера Дональда Трампа. Глава Белого дома отметил, что делает это назло ему и не позволит своему предшественнику победить на выборах, сообщает РИА Новости.

«Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что я баллотировался бы. Но мы не можем позволить ему победить», — заявил Байден.

Ранее агентство Reuters сообщило, что у Демократической партии США нет запасного плана на случай, если американский президент Джо Байден по какой-либо причине решит прекратить свою кампанию по переизбранию в 2024 году. Отмечается, что внезапная необходимость заменить кандидатуру Байдена на выборах приведет к беспорядочной внутрипартийной борьбе среди демократов.