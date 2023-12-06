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22:22, 6 декабря 2023Мир

Названа причина испорченной репутации Британии

Посольство России о санкциях: Британия жертвует репутацией ради Зеленского

Фото: Hollie Adams / Reuters

Великобритания жертвует своей репутацией ради спасения режима президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в заявлении посольства России в Лондоне в Telegram.

«Британцам, которые свыкаются с характеристикой собственной страны как "нации стагнации", впору задуматься о причинах, по которым их правительство продолжает жертвовать деловыми интересами и репутацией», — указали дипломаты.

Комментируя новый пакет антироссийских санкций Лондона, посольство отметило, что Россия успела наработать устойчивый «санкционный иммунитет». Более того, отметили в дипмиссии, страна демонстрирует недосягаемые для Британии темпы экономического развития. «Британским официальным лицам остается убеждать себя в том, что они бьют по болезненным местам российской экономики», резюмировали в посольстве.

6 декабря в Великобритании анонсировали новые санкции против России в рамках визита министра иностранных дел Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона в США. «Иностранные поставщики, экспортирующие оборудование и запчасти в Россию, находятся среди десятков физических лиц и групп, на которых наложат санкции», — сказано в заявлении на сайте британского МИД.

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      Марина Совина
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