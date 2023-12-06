Британия анонсировала новые санкции против России

В Великобритании анонсировали новые санкции против России

В Великобритании анонсировали новые санкции против России в рамках визита министра иностранных дел Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона в США. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте британского МИД.

«Иностранные поставщики, экспортирующие оборудование и запчасти в Россию, находятся среди десятков физических лиц и групп, на которых наложат санкции», — сказано в заявлении. Ограничения будут введены в среду, 6 декабря.

Ранее бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США ввело экспортные ограничения против 28 организаций из России, четырех компаний, зарегистрированных на Кипре, а также против трех компаний из Армении и трех — из Бельгии. Под санкции также попало по одной фирме из Белоруссии, КНР, Германии, Казахстана, Нидерландов и ОАЭ. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

В частности, санкции коснулись российской авиакомпании «Северо-Запад», а также поставщиков электронных компонентов «Электроком ВПК» и ИНЕЛСО и организаций АО «Геомир», ООО «Дружба», АО «РосАэро», ООО «Дельфин Алабуга» и «Альбатрос».

Кроме того, были введены санкции против 13 физических лиц.