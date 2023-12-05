США ввели новые санкции против российских компаний

США ввели санкции против 28 компаний из РФ и фирм из Армении, Белоруссии и КНР

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США ввело экспортные ограничения против 28 организаций из России, четырех компаний, зарегистрированных на Кипре, а также против трех компаний из Армении и трех — из Бельгии. Под санкции также попало по одной фирме из Белоруссии, КНР, Германии, Казахстана, Нидерландов и ОАЭ. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

В частности, санкции коснулись российской авиакомпании «Северо-Запад», а также поставщиков электронных компонентов «Электроком ВПК» и ИНЕЛСО и организаций АО «Геомир», ООО «Дружба», АО «РосАэро», ООО «Дельфин Алабуга» и «Альбатрос».

Кроме того, были введены санкции против 13 физических лиц.

В начале ноября США расширили санкции против нескольких российских банков, в числе которых Почта Банк, «Русский стандарт» и банк «Хоум Кредит». Также под ограничения попали АФК «Система», «Арктик СПГ-2», МГТУ им. Баумана и Санкт-Петербургская биржа (СПБ Биржа).