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12:32, 6 декабря 2023Забота о себе

Психиатр назвал симптомы все чаще встречающегося у взрослых синдрома

Психиатр Абрамов назвал агрессию одним из симптомов СДВГ у взрослого человека

Фото: Unsplash

Более чем в половине случаев СДВГ имеет генетический характер, в основном его диагностируют у детей, рассказал психиатр Алексей Мароян. В комментарии для РИА Новости он и его коллега, психиатр Александр Абрамов назвали симптомы этого синдрома, все чаще развивающегося и у взрослых людей.

По словам психиатра Абрамова, СДВГ в основном встречается у мальчиков. Синдром проявляется в суетливости, импульсивности, неусидчивости. Если с этим расстройством не бороться и неправильно воспитывать ребенка, у него во взрослом возрасте могут появиться агрессия, желание уйти из дома, негативное отношение к себе и окружающим.

Сложность диагностики СДВГ у взрослых возникает из-за множества факторов, накладывающихся на первоначальную картину, продолжил врач. Это стресс на работе, необдуманные поступки, увлечение экстремальными видами спорта, лихачество за рулем. Пациенты с СДВГ больше других склонны к употреблению алкоголя и наркотиков, предупредил специалист.

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Психиатры также отметили, что СДВГ может сопровождаться аутистическим расстройством и нервными тиками. Также случается, что у пациентов с синдромом развивается нервная анорексия, биполярное расстройство и клиническая депрессия.

Ранее британский певец Робби Уильямс признался, что у него диагностировали множество расстройств. Среди них он назвал и СДВГ.

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      Алиса Дмитриева
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