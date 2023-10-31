Популярный певец раскрыл правду о своих многочисленных психических расстройствах

Поп-певец Робби Уильямс считает проблемы с психическим здоровьем платой за славу

Популярный поп-певец Робби Уильямс раскрыл правду о своих многочисленных психических расстройствах и постоянной борьбе с ними. Откровение артиста опубликовала газета The Times.

49-летний музыкант, рассказывая о своем психическом здоровье, пошутил, что собирает диагнозы так же, как бойскаут значки. По его словам, у него диагностированы ненависть к себе второго типа, диспраксия, дислексия, СДВГ, нейроотличность, дисморфия тела и сверхбдительность. «Есть диагнозы, которые я приобрел недавно: сверхчувствительность и посттравматическое стрессовое расстройство», — сказал Уильямс.

Певец отметил, что считает проблемы с психическим здоровьем неизбежной платой за талант и славу. «Никто не может пройти через это и остаться совершенно нормальным, счастливым и психически здоровым. Назовите мне хоть одного, кому это удалось», — заявил Уильямс.

Ранее сообщалось, что Робби Уильямс похудел вдвое на лекарстве для диабетиков. Он признался, что из-за лишних килограммов испытывает психологические проблемы.