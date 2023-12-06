Нефть резко подешевела

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже $76

Нефть эталонной марки Brent резко подешевела. На торгах на лондонской бирже ICE стоимость барреля опустилась ниже 76 долларов, свидетельствуют данные площадки.

На момент начала торгов стоимость нефти с доставкой в феврале 2024 года оценивалась в 77,2 доллара за баррель. Однако после открытия площадки энергоресурсы начали дешеветь. На минимуме баррель североморской нефти опускался до отметки в 75,26 доллара впервые за последние пять месяцев.

Одновременно с Brent дешевеет и техасская нефть WTI. Январские фьючерсы опускались до уровня в 70,22 доллара, потеряв за день почти три процента стоимости.

По мнению опрошенных Reuters экспертов, стоимость нефти снижается из-за замедления экономики в США и опасений насчет экономики КНР. Поддержку ценам не оказывает даже планы ОПЕК+ по дальнейшему сокращению добычи.

Участники ОПЕК+ договорились сократить объемы добычи нефти почти на два миллиона баррелей в сутки в начале 2024 года. Крупнейшие производители сырья — Саудовская Аравия и Россия — обязались сократить добычу на 1 миллион 500 тысяч баррелей в сутки соответственно. Эта мера должна будет вступить в силу в начале 2024 года.