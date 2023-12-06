Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:55, 6 декабря 2023Интернет и СМИ

На Западе раскрыли отношение к мирным переговорам по Украине

Премьер Норвегии Стере заявил пранкерам о поддержке переговоров по Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере. В беседе с ними западный политик раскрыл отношение к мирным переговорам по Украине. Выпуск пранка опубликован в Telegram-канале Вована и Лексуса.

Стере высказался в поддержку мирных переговоров. Он заявил, что нужно искать дипломатические пути, которые позволят положить конец боевым действиям. При этом он подчеркнул, что «так называемое наступление» Вооруженных сил Украины (ВСУ) не приводит к таким результатам, каких ожидает Киев.

«Я хочу, чтобы остальные государства смогли подготовить что-то, что позволит перейти на этот дипломатический путь. (...) Следует попытаться изыскать возможность сначала решить ключевые вопросы дипломатическими мерами, на некотором расстоянии от политических лидеров», — сказал норвежский премьер пранкерам, которые позвонили ему от лица высокопоставленного африканского чиновника.

Материалы по теме:
«Покинутый всеми диктатор» Зеленский рискует потерять власть. Кто готов бросить ему вызов на выборах президента Украины?
«Покинутый всеми диктатор»Зеленский рискует потерять власть. Кто готов бросить ему вызов на выборах президента Украины?
7 ноября 2023
Украину раздирают конфликты из-за провалов на фронте. Кто выступил против Зеленского и чем он ответит своим врагам?
Украину раздирают конфликты из-за провалов на фронте.Кто выступил против Зеленского и чем он ответит своим врагам?
5 декабря 2023

Он указал, что политические лидеры на каком-то этапе могут захотеть изучить дипломатический вариант разрешения ситуации. По словам Стере, подобные конфликты, как правило, спустя какое-то время заканчиваются за столом переговоров. «Поэтому, если мы сможем сократить это время, я полностью это поддерживаю», — указал политик.

Кроме того, в беседе с Вованом и Лексусом Стере скептически высказался о поставке Украине истребителей F-16. Он описал ситуацию с F-16 словами «это довольно далекая перспектива». По словам политика, такую систему невозможно эксплуатировать без длительного времени на подготовку и создание инфраструктуры.

Ранее Вован и Лексус поговорили с вице-канцлером, министром экономики и проблем климата Германии Робертом Хабеком. Он заявил пранкерам, что Россия якобы хочет взять Африку в заложники.

День инвестора
Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Вот-вот бросим Украину» В Сенате США усомнились в продолжении помощи Киеву и предсказали последствия для Европы

      Сбер проводит презентацию новой Стратегии развития

      На Западе раскрыли отношение к мирным переговорам по Украине

      В российских Ми-8МТВ-1 и «Ансат» нашли поддельную резину

      В Британии заявили о скором обсуждении с США поддержки Украины

      Создатели «Слова пацана» отреагировали на слухи о пересъемке финальной серии

      Кобыла родила жеребенка-циклопа и озадачила ветеринаров

      Президент Киргизии запретил чиновникам дарить ему подарки на день рождения

      Спортсмен-колясочник попался с 20 килограммами мефедрона в российском городе

      В Дагестане учитель готовил школьницу к ОГЭ и полгода вел с ней интим-переписку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости