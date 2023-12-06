На Западе раскрыли отношение к мирным переговорам по Украине

Премьер Норвегии Стере заявил пранкерам о поддержке переговоров по Украине

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере. В беседе с ними западный политик раскрыл отношение к мирным переговорам по Украине. Выпуск пранка опубликован в Telegram-канале Вована и Лексуса.

Стере высказался в поддержку мирных переговоров. Он заявил, что нужно искать дипломатические пути, которые позволят положить конец боевым действиям. При этом он подчеркнул, что «так называемое наступление» Вооруженных сил Украины (ВСУ) не приводит к таким результатам, каких ожидает Киев.

«Я хочу, чтобы остальные государства смогли подготовить что-то, что позволит перейти на этот дипломатический путь. (...) Следует попытаться изыскать возможность сначала решить ключевые вопросы дипломатическими мерами, на некотором расстоянии от политических лидеров», — сказал норвежский премьер пранкерам, которые позвонили ему от лица высокопоставленного африканского чиновника.

Он указал, что политические лидеры на каком-то этапе могут захотеть изучить дипломатический вариант разрешения ситуации. По словам Стере, подобные конфликты, как правило, спустя какое-то время заканчиваются за столом переговоров. «Поэтому, если мы сможем сократить это время, я полностью это поддерживаю», — указал политик.

Кроме того, в беседе с Вованом и Лексусом Стере скептически высказался о поставке Украине истребителей F-16. Он описал ситуацию с F-16 словами «это довольно далекая перспектива». По словам политика, такую систему невозможно эксплуатировать без длительного времени на подготовку и создание инфраструктуры.

Ранее Вован и Лексус поговорили с вице-канцлером, министром экономики и проблем климата Германии Робертом Хабеком. Он заявил пранкерам, что Россия якобы хочет взять Африку в заложники.