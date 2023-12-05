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12:45, 5 декабря 2023Интернет и СМИ

В Германии призвали Африку выступить против России

Вице-канцлер Германии Хабек заявил, что Россия хочет взять Африку в заложники

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек заявил, что Россия хочет взять Африку в заложники. Такое мнение он выразил в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые позвонили ему от имени «африканских высокопоставленных чиновников».

В разговоре с пранкерами вице-спикер ФРГ заявил, что выход России из зерновой сделки стал серьезной проблемой для стран Запада. «[Президент России Владимир] Путин это знает. И я думаю, что он хочет взять в заложники весь мир, и Африку в особенности», — заявил политик.

Хабек призвал страны Африки выступить против России и Китая.

Ранее Вован и Лексус поговорили с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Она заявила, что европейские страны пытаются решить вопрос поставок украинского зерна, но Россия всячески препятствует этому.

17 июля стало известно, что Москва выходит из зерновой сделки из-за того, что условия, касающиеся России, не были выполнены. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что возобновить ее можно будет только в случае выполнения этих требований.

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