Премьер-министр Эстонии обсудила с Вованом и Лексусом проблемы Украины с зерном

Премьер-министр Эстонии Каллас: страна готова помочь Украине с транзитом зерна

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что Таллин готов помочь Украине с транзитом зерна. Эту тему она обсудила в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).

«Мы пытаемся работать над решением проблемы поставок зерна с Украины, но Россия действительно пытается всячески этому препятствовать, потому что зерно не под санкциями», — заявила она пранкерам, представившимся африканским политиком.

Каллас добавила, что обратилась с предложением пропускать украинское зерно через эстонские порты к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Премьер сочла, что предложенный ей вариант мог бы помочь в текущей ситуации, но только в случае, если Евросоюз (ЕС) будет готов оплатить связанные с ним расходы.

В сентябре Евросоюз не принял предложения Киева по экспорту украинского зерна. Страны ЕС, граничащие с Украиной, сочли их недостаточными. Отмечалось, что условия, в частности, возмутили Польшу.

17 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва выходит из зерновой сделки из-за невыполнения условий, касающихся России. Он заявил, что ее можно будет возобновить, если условия Москвы выполнят.

Зерновая сделка была заключена между Россией и Украиной в июле 2022 года. Посредниками выступили ООН и Турция. Соглашение предполагало вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. До этого зерновая сделка приостанавливалась Россией, в частности, в октябре 2022 года. Это произошло после атаки дронов Вооруженных сил Украины на Севастополь и Черноморский флот.