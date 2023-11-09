Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:45, 9 ноября 2023Интернет и СМИ

Премьер-министр Эстонии обсудила с Вованом и Лексусом проблемы Украины с зерном

Премьер-министр Эстонии Каллас: страна готова помочь Украине с транзитом зерна

Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что Таллин готов помочь Украине с транзитом зерна. Эту тему она обсудила в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).

«Мы пытаемся работать над решением проблемы поставок зерна с Украины, но Россия действительно пытается всячески этому препятствовать, потому что зерно не под санкциями», — заявила она пранкерам, представившимся африканским политиком.

Каллас добавила, что обратилась с предложением пропускать украинское зерно через эстонские порты к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Премьер сочла, что предложенный ей вариант мог бы помочь в текущей ситуации, но только в случае, если Евросоюз (ЕС) будет готов оплатить связанные с ним расходы.

Материалы по теме:
«Нам не нужна война на севере» Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
«Нам не нужна война на севере»Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
9 марта 2023
Украина обвинила Польшу в помощи России. Как этот конфликт отразится на украинской экономике и поставках оружия для ВСУ?
Украина обвинила Польшу в помощи России.Как этот конфликт отразится на украинской экономике и поставках оружия для ВСУ?
26 сентября 2023

В сентябре Евросоюз не принял предложения Киева по экспорту украинского зерна. Страны ЕС, граничащие с Украиной, сочли их недостаточными. Отмечалось, что условия, в частности, возмутили Польшу.

17 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва выходит из зерновой сделки из-за невыполнения условий, касающихся России. Он заявил, что ее можно будет возобновить, если условия Москвы выполнят.

Зерновая сделка была заключена между Россией и Украиной в июле 2022 года. Посредниками выступили ООН и Турция. Соглашение предполагало вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. До этого зерновая сделка приостанавливалась Россией, в частности, в октябре 2022 года. Это произошло после атаки дронов Вооруженных сил Украины на Севастополь и Черноморский флот.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      В Израиле потребовали от мировых СМИ разъяснить действия их фотографов 7 октября

      Города России радикально изменятся

      В России захотели ввести ограничения на ввоз ряда товаров

      Из-за кончины заключенного в российской колонии возбудили дело

      Трусова рассказала о первых призовых в карьере

      В Госдуме объяснили значение термина «русский мир»

      Токаев назвал отношения России и Казахстана незыблемыми

      Российский город полностью остался без воды из-за аварии

      Европарламент призвал к профессионализму при введении персональных санкций

      Дочь Брюса Уиллиса рассказала о самочувствии отца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости