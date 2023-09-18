Страны ЕС не приняли предложения Украины по экспорту зерна

PAP: предложения Украины по экспорту зерна в ЕС не устроили ее соседей

Предложения Украины по экспорту зерна в Европейский союз (ЕС) не устроили ее соседей. Об этом сообщает Польское агентство печати (РАР) со ссылкой на источники.

«Украина представила в Брюсселе предложения, касающиеся ввоза своего зерна в страны ЕС, которое предполагает систему разрешений на экспорт. Страны ЕС, граничащие с Украиной, сочли это предложение недостаточным», — отмечает агентство.

Также отмечается, что на встрече в Брюсселе предложения Украины возмутили польскую сторону. По мнению Варшавы, они не решают проблем, связанных с экспортом Киевом зерна.

Ранее министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телюс заявил, что Польша не пустит Украину в ЕС, если не будет решен вопрос экспорта зерна. Он также напомнил, что, когда Польша вступала в объединение, стране пришлось выполнить целый ряд условий, касавшихся национального производства. Условия были очень жестко навязаны Варшаве и она имеет полное право ставить теперь аналогичные требования для Украины.