Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:38, 18 сентября 2023Мир

Страны ЕС не приняли предложения Украины по экспорту зерна

PAP: предложения Украины по экспорту зерна в ЕС не устроили ее соседей

Фото: Mehmet Emin Calsikan / Reuters

Предложения Украины по экспорту зерна в Европейский союз (ЕС) не устроили ее соседей. Об этом сообщает Польское агентство печати (РАР) со ссылкой на источники.

«Украина представила в Брюсселе предложения, касающиеся ввоза своего зерна в страны ЕС, которое предполагает систему разрешений на экспорт. Страны ЕС, граничащие с Украиной, сочли это предложение недостаточным», — отмечает агентство.

Также отмечается, что на встрече в Брюсселе предложения Украины возмутили польскую сторону. По мнению Варшавы, они не решают проблем, связанных с экспортом Киевом зерна.

Ранее министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телюс заявил, что Польша не пустит Украину в ЕС, если не будет решен вопрос экспорта зерна. Он также напомнил, что, когда Польша вступала в объединение, стране пришлось выполнить целый ряд условий, касавшихся национального производства. Условия были очень жестко навязаны Варшаве и она имеет полное право ставить теперь аналогичные требования для Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта возможная роль матери угнавшего Ми-8 на Украину летчика в его побеге

    Козлы подрались на капоте иномарки в Москве и попали на видео

    Украинский снаряд попал в дом 82-летней россиянки

    Полковник раскрыл способ определить места хранения ракет Storm Shadow на Украине

    Стало известно о бойкоте Польши, Венгрии и Словакии по вопросу украинского зерна

    Стало известно о возможном строительстве завода Tesla в Саудовской Аравии

    Мужчина с пистолетом попытался ворваться в российскую школу

    Зеленский поучаствует в заседании Совбеза ООН по Украине

    Кантри-певица рассказала о плюсах менопаузы

    Футболист объяснил решение выступать за сборную Армении вместо России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости