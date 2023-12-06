Опасный ядовитый осьминог спрятался в ракушке и укусил человека

7 News: в Австралии ядовитый синекольчатый осьминог укусил юношу

В австралийском городе Перт, штат Западная Австралия, ядовитый синекольчатый осьминог укусил человека. Об этом сообщает 7 News.

Инцидент произошел третьего декабря, когда 18-летний Джейкоб Эггингтон гулял по пляжу. Юноша собирал ракушки для своей племянницы и положил одну из них в карман. Он не подозревал, что в ней спряталось существо, яд которого опасен для человека. Когда Эггингтон достал ракушку, чтобы ее показать, то обнаружил в ней осьминога.

Моллюск тут же укусил юношу в ногу. Состояние пострадавшего начало стремительно ухудшаться, его пришлось срочно госпитализировать.

В больнице врачи в течение шести часов оказывали Эггингтону медицинскую помощь, пока его состояние не стабилизировалось.

По словам океанографа Дженнифер Вердуин, укус синекольчатого осьминога может привести к летальному исходу, если пострадавшему не окажут медицинскую помощь своевременно. Представители этого вида обладают довольно агрессивным характером. Если их потревожить, они нападают на существ любых размеров, в том числе на людей.

Синекольчатые осьминоги кусают жертву, впрыскивая в рану ядовитую слюну. Она вызывает паралич, остановку дыхания и остановку сердца из-за нехватки кислорода. Противоядия, помогающего после укуса синекольчатых осьминогов, не существует.

Ранее сообщалось, что в Бразилии ядовитый паук укусил певца Дарлина Мораиса. Членистоногое сначала вцепилось в лицо мужчине, а зачем укусило его 18-летнюю падчерицу.

