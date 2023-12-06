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01:46, 6 декабря 2023Мир

В Италии ведут операцию по аресту организаторов побега Усса

В Италии проводят операцию по аресту 6 человек, помогавших Уссу покинуть страну

Фото: Antonio Parrinello / Reuters

В Италии карабинеры проводят операцию по аресту шести человек, причастных к организации побега из-под домашнего ареста и бегству из страны россиянина Артема Усса, сына экс-губернатора Красноярского края Александра Усса, сообщает РИА Новости.

«В эти часы карабинеры… в сотрудничестве с Евроюстом и властями США выполняют ордера на заключения под стражу в отношении одного итальянца боснийского происхождения и пяти иностранцев, выслеженных за рубежом», — сказано в документе, переданном управлением карабинеров в Милане.

Ранее стало известно, что Государственный департамент США объявил награду за данные о местонахождении Артема Усса. Весной этого года бизнесмен рассказал, что находится в России.

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      Марина Совина
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