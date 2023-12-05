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20:54, 5 декабря 2023Мир

США объявили награду за данные о сыне экс-губернатора Усса. За что разыскивают сбежавшего в Россию бизнесмена?

Госдепартамент США пообещал заплатить до $7 млн за информацию об Артеме Уссе

Фото: Anelo / Shutterstock / Fotodom

Государственный департамент США объявил награду за данные о местонахождении россиянина Артема Усса, сына экс-губернатора Красноярского края Александра Усса. Весной этого года бизнесмен рассказал, что находится в России.

Вознаграждение в семь миллионов долларов (более 600 миллионов рублей) было назначено в рамках программы по борьбе с транснациональной организованной преступностью.

В Госдепе напомнили, что 19 октября 2022 года в США против Усса и шести других обвиняемых было вынесено уголовное обвинение по 12 пунктам, в том числе об отмывании денег, нарушении санкций и контрабанде. Российскому бизнесмену, в частности, было предъявлено обвинение по четырем пунктам. По ним ему грозит заключение до 30 лет.

США предъявили Уссу обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег

Сына экс-губернатора Красноярского края арестовали в Италии по запросу США 17 октября 2022 года, когда он собирался улететь из страны. Более месяца Усс провел в тюрьме северного города Бусто-Арсицио, затем суд принял решение поместить россиянина под домашний арест, пока рассматривался вопрос о его экстрадиции в США. При этом Усс выразил желание быть экстрадированным на родину, где против него заведено дело по обвинению в мошенничестве.

Фото: ALDECA studio / Shutterstock / Fotodom

В США россиянина подозревают в контрабанде нефти для потребителей в России и Китае. Согласно обвинительному заключению, Усс вместе с бизнесменом Юрием Ореховым неоднократно приобретал нефть у венесуэльской компании PDVSA, находящейся под санкциями. Предполагается, что их сообщники использовали для совершения сделок подставные фирмы, чтобы скрыть эти сделки от США.

Обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег в рамках дела Усса также были предъявлены еще четырем гражданам России, среди них — Юрий Орехов, который взят под стражу в немецком Гамбурге, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Тюляков. Аналогичные обвинения предъявлены двум нефтетрейдерам из Венесуэлы.

После одобрения экстрадиции в США Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии

Весной 2023 года, находясь под домашним арестом на съемной квартире в Италии, Усс срезал электронный браслет для отслеживания его местоположения и сбежал. Накануне в Милане суд принял решение о его экстрадиции в США.

Фото: Photo Spirit / Shutterstock / Fotodom

Сбежать из-под домашнего ареста в Италии россиянину могли помочь четыре-пять сообщников славянского происхождения, а также могла посодействовать преступная группировка из Сербии. В ходе побега Усс минимум один раз сменил автомобиль и пересек границы нескольких государств. Так ему удалось попасть в Сербию, откуда он вылетел в Москву.

В организации побега сына экс-губернатора Красноярского края из-под стражи подозревается гражданин Боснии и Герцеговины Владимир Йованчич, арестованный в Хорватии. Власти США требуют его экстрадиции. По предварительным данным следствия, Йованчич под видом доставки продуктов проводил россиянина в автомобиль и дал ему болторез для снятия электронного браслета. За организацию побега Усса в Сербию он якобы получил около 50 тысяч евро.

Усс объяснил свой побег недоверием итальянскому правосудию

Весной 2023 года Артем Усс заявил, что после побега из Италии находится в России. Свой побег он объяснил недоверием правосудию в Италии. Свою вину он не признал.

Итальянский суд, на беспристрастность которого я вначале рассчитывал, продемонстрировал свою явную политическую ангажированность. К сожалению, и он готов прогнуться под давлением властей США

Артем Уссбизнесмен, сын экс-губернатора Красноярского края

Впоследствии россиянин добровольно явился к следователям в Москве. Предпринимателю назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде.

На родине Артема Усса объявили в федеральный розыск по делу об отмывании денег еще в 2022 году. Мещанский суд Москвы заочно арестовал его. Сообщалось, что Уссу может грозить до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

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      Варвара Кошечкина
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