Артем Усс нашелся в России

РИА Новости: Артем Усс заявил, что находится в России после побега из-под ареста в Италии

Российский предприниматель Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, заявил РИА Новости, что находится в России после побега из-под домашнего ареста в Италии.

Он пояснил, что совершил побег «вынужденно, из-за неверия в объективность правосудия», хотя поначалу рассчитывал на беспристрастность итальянского суда. Кроме того, по мнению Усса, суд, намереваясь экстрадировать его в США, «продемонстрировал явную политическую ангажированность и готовность "прогнуться" перед давлением властей Штатов».

Усс также поблагодарил «сильных и надежных людей», которые были с ним рядом в последние дни, но не назвал их.

Ранее итальянские следователи заподозрили российские спецслужбы в организации побега Артема Усса. По их сведениям, Усс якобы контактировал с «сетью сообщников», связанной с российскими силовыми ведомствами, которые смогли «организовать до мельчайших деталей» побег бизнесмена, добравшегося до швейцарской или словенской границы.

Предприниматель был задержан в Италии по запросу США 17 октября прошлого года. Ему и еще пяти гражданам России предъявлено обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег в результате продажи нефти находящейся под санкциями компании PDVSA для конечных российских и китайских потребителей. 23 марта Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста, срезав электронный браслет.

В России Артема Усса осенью 2022 года объявили в федеральный розыск по делу об отмывании денег. Мещанский суд Москвы заочно арестовал мужчину.