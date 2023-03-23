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18:35, 23 марта 2023Мир

Задержанный в Италии сын российского губернатора сбежал из-под домашнего ареста

Задержанный в Италии сын главы Красноярского края Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста

Фото: РИА Новости

Задержанный в Италии российский предприниматель Артем Усс, сын главы Красноярского края, сбежал из-под домашнего ареста, срезав электронный браслет. Об этом сообщает местная газета la Repubblica.

В настоящее время правоохранители разыскивают предпринимателя, его местонахождение пока остается неизвестным. Усс, как сообщается, находился под домашним арестом на съемной квартире в Милане. К тому моменту, как приехали карабинеры, российского предпринимателя на месте не было.

21 марта в Милане уже приняли решение об экстрадиции Усса в США, где он обвиняется в уклонении от санкций и отмывании денег. При этом еще в январе предприниматель захотел быть экстрадированным в Россию, где против него заведено дело по обвинениям в мошенничестве.

В ноябре прошлого года Апелляционный суд Милана принял решение освободить Усса из тюрьмы под домашний арест, как ходатайствовали его адвокаты. На него надели электронный браслет, который Усс должен был носить до завершения рассмотрения вопроса о его экстрадиции в США.

Артема Усса задержали в миланской авиагавани Мальпенса 17 октября 2022 года. В тот момент он собирался вылететь из Италии, но в итоге более месяца провел в тюрьме северного города Бусто-Арсицио. В Германии также оказался под стражей второй обвиняемый по этому делу. «Юрий Орехов, Артем Усс и их сообщники также занимались контрабандой нефти находящейся под санкциями компании PDVSA для конечных российских и китайских потребителей», — говорилось в заключении.

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Варвара Кошечкина
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