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18:38, 28 марта 2023Мир

Италия обвинила российские спецслужбы в организации побега Артема Усса

Итальянские следователи заподозрили российские спецслужбы в организации побега Артема Усса

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Итальянские следователи подозревают российские спецслужбы в организации побега из-под домашнего ареста бизнесмена Артема Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

По сведениям издания, Усс якобы контактировал с «сетью сообщников», связанной с российскими силовыми ведомствами, которые смогли «организовать до мельчайших деталей» побег бизнесмена, добравшегося до швейцарской или словенской границы.

Ранее Александр Усс сообщил, что ему неизвестны местонахождение сына и детали связанного с ним инцидента. Политик допустил, что Усс-младший, чью экстрадицию в США одобрил итальянский суд, представлял интерес в геополитической игре и мог стать жертвой для пополнения залогового фонда.

23 марта Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста, срезав электронный браслет. В настоящее время его разыскивают правоохранители.

Предприниматель был задержан в Италии по запросу США 17 октября прошлого года. Ему и еще пяти гражданам России предъявлено обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег в результате продажи нефти находящейся под санкциями компании PDVSA для конечных российских и китайских потребителей.

Кроме того, осенью 2022 года Усса-младшего объявило в федеральный розыск МВД России по делу об отмывании денег. Мещанский суд Москвы заочно арестовал мужчину. Ему может грозить до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

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Глеб Бажуткин
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