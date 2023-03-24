Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:26, 24 марта 2023Россия

Губернатор Красноярского края ответил вопрос о местонахождении сына

Губернатор Красноярского края Усс заявил, что ему неизвестно местонахождение сына
СюжетСанкции против России:
Александр Усс

Александр Усс. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Губернатор Красноярского края Александр Усс ответил вопрос о местонахождении сына, предпринимателя Артема Усса. Его слова передает РИА Новости.

Политик заявил, что местонахождение сына и детали произошедшего ему неизвестны.

Ранее стало известно, что Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста, срезав электронный браслет. В настоящее время предпринимателя разыскивают правоохранители.

21 марта в Милане приняли решение об экстрадиции Усса в США, где он обвиняется в уклонении от санкций и отмывании денег. Однако в январе предприниматель захотел быть экстрадированным в Россию, где против него заведено дело по обвинениям в мошенничестве.

Артема Усса задержали в миланской авиагавани Мальпенса 17 октября прошлого года. Он собирался вылететь из Италии, но в итоге более месяца провел в тюрьме северного города Бусто-Арсицио. В Германии также оказался под стражей второй обвиняемый по этому делу. Его обвинили в контрабанде венесуэльской нефти.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Дания пригласила Nord Stream участвовать в подъеме объекта у «Северного потока»
Перечислены основные недостатки диеты Дюкана
Байдена обвинили в использовании фактора России в свою пользу
За соседство со звездой фильмов Тарантино попросили миллионы долларов
Губернатор Усс высказался о ситуации с возможной экстрадицией сына в США
В Турции обещали бороться с санкциями против России
Российские врачи спасли пенсионерку с внутримозговым кровоизлиянием
Спасшая детей в «Зимней вишне» инструктор рассказала о страхе расправы
Привыкшим к сексу без оргазма женщинам дали совет
Названы самые перспективные сферы сотрудничества России и Китая
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.