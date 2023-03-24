Губернатор Красноярского края ответил вопрос о местонахождении сына

Губернатор Красноярского края Усс заявил, что ему неизвестно местонахождение сына

Губернатор Красноярского края Александр Усс ответил вопрос о местонахождении сына, предпринимателя Артема Усса. Его слова передает РИА Новости.

Политик заявил, что местонахождение сына и детали произошедшего ему неизвестны.

Ранее стало известно, что Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста, срезав электронный браслет. В настоящее время предпринимателя разыскивают правоохранители.

21 марта в Милане приняли решение об экстрадиции Усса в США, где он обвиняется в уклонении от санкций и отмывании денег. Однако в январе предприниматель захотел быть экстрадированным в Россию, где против него заведено дело по обвинениям в мошенничестве.

Артема Усса задержали в миланской авиагавани Мальпенса 17 октября прошлого года. Он собирался вылететь из Италии, но в итоге более месяца провел в тюрьме северного города Бусто-Арсицио. В Германии также оказался под стражей второй обвиняемый по этому делу. Его обвинили в контрабанде венесуэльской нефти.