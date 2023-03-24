Губернатор Усс высказался о ситуации с возможной экстрадицией сына в США

Красноярский губернатор Усс заявил, что его сын представлял интерес в геополитической игре

Артем Усс, чью экстрадицию в США одобрил итальянский суд, представлял интерес в геополитической игре и мог стать жертвой для пополнения залогового фонда. Так ситуацию вокруг бизнесмена прокомментировал его отец, губернатор Красноярского края Александр Усс. Слова Усса-старшего приводит РИА Новости.

По словам Красноярского губернатора, новости о возможной экстрадиции Артема Усса стали для него шоком, а само решение суда он оценивает как несправедливое.

«Решение, которое было вынесено, стало по меньшей мере неожиданностью для всех, а для Артема настоящим шоком, которое привело в итоге к тому, что утратил всякую веру в справедливость и настоящее правосудие», — высказался губернатор о ситуации с сыном.

Ранее стало известно, что Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста, срезав электронный браслет. В настоящее время предпринимателя разыскивают правоохранители.

21 марта в Милане приняли решение об экстрадиции Усса в США, где он обвиняется в уклонении от санкций и отмывании денег. Однако в январе предприниматель захотел быть экстрадированным в Россию, где против него заведено дело по обвинениям в мошенничестве.