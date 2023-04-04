Адвокат: Артем Усс добровольно явился к следователю в Москве

Российский предприниматель Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, добровольно явился к следователю в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Алексея Тихомирова.

Усс пришел во вторник, 4 апреля, в следственный департамент МВД России. Он подробно ответил на все вопросы следователя. Кроме того, предпринимателю изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Артем Усс был задержан в Италии по запросу США 17 октября прошлого года. Ему и еще пяти гражданам России предъявлено обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег в результате продажи нефти находящейся под санкциями компании PDVSA для конечных российских и китайских потребителей. 23 марта Усс сбежал из-под домашнего ареста, срезав электронный браслет.

В России Артема Усса осенью 2022 года объявили в федеральный розыск по делу об отмывании денег. Тогда Мещанский суд Москвы заочно арестовал мужчину.