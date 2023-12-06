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13:15, 6 декабря 2023Россия

Осколки украинского снаряда попали в жилой дом в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что снаряд ВСУ повредил дом в Козинке
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам губернатора, в результате осколки снаряда повредили частный жилой дом. У здания пробита крыша, посечен фасад и выбиты окна. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Ранее Гладков сообщил, что за минувшие сутки ВСУ несколько десятков раз обстреляли Белгородскую область. Больше всего прилетов зафиксировали в селе Пороз Грайворонского городского округа. По окраине населенного пункта ударили 19 снарядов.

Помимо этого, 5 декабря в Белгородским районе региона средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника самолетного типа. Повреждения получил один легковой автомобиль в поселке Репном, а также линия электропередачи. Пострадавших нет.

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