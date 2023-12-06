Губернатор российского региона сообщил о массовых обстрелах

Белгородский губернатор Гладков сообщил о десятках обстрелов региона за сутки

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о нескольких десятках обстрелов региона за минувшие сутки. Сводка за вторник, 5 декабря, опубликована в его Telegram-канале.

В Белгородском районе шесть артиллерийских снарядов было выпущено по селу Журавлевка. По селу Наумовка и Красному Хутору — десять и три снаряда соответственно. Также в этих двух населенных пунктах с беспилотника сброшено по одному взрывному устройству. Пострадавших и разрушений нет.

Системой ПВО над Белгородским районом сбито три БПЛА самолетного типа, добавил он. После падения обломков в селе Репное повреждены легковой автомобиль и линия электропередачи. Пострадавших нет.

По три минометных прилета зафиксировано в хуторе Лозовая Рудка, Борисовском, а также в селе Логачевка в Валуйском городском округе. По расположенному недалеко от последнего селу Вериговка выпущено шесть минометных снарядов. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.

В Волоконовском районе из миномета шесть раз обстреляли окраину хутора Старый. В Грайворонском городском округе под обстрел попала окраина села Пороз — зафиксировано 19 прилетов. В обоих случаях пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе по окраине села Репяховка выпущено два артиллерийских снаряда. Обошлось без последствий, отметил губернатор.

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В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. По хутору Панков выпущено три минометных снаряда, по поселку Ленинский и хутору Мухин — по два аналогичных боеприпаса. В селе Середа зафиксирован прилет двух FPV-дронов. Везде обошлось без пострадавших и разрушений.

5 декабря Министерство обороны России сообщило о перехвате и уничтожении БПЛА средствами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Белгородской областью. В ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО сбили три воздушные цели, еще три аппарата были перехвачены.