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10:10, 6 декабря 2023Путешествия

Пассажир решил поспать во время полета и не проснулся из-за остановки сердца

Пассажир рейса IndiGo в Калькутту решил поспать во время полета и не выжил

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажир рейса авиакомпании IndiGo в Калькутту решил поспать во время полета и не выжил. Об этом сообщает The Times of India.

После вылета из индийского города Чандигарх 43-летний Саураб Кумар Джайн почувствовал себя плохо, вспотел и стал задыхаться. Он попросил у бортпроводника воды, после чего сказал, что ему стало лучше, и решил поспать. Однако после прибытия самолета в Калькутту мужчина так и не проснулся из-за случившейся остановки сердца.

Экипаж вызвал бригаду скорой помощи, врачи констатировали, что у пассажира нет пульса. Его тело отправят на родину после вскрытия в больнице.

Ранее двое врачей и медсестра спасли пассажира, у которого во время полета случилась остановка сердца. Ему сделали искусственное дыхание и применили дефибриллятор. После посадки, как только артериальное давление мужчины стабилизировалось, сотрудники скорой помощи помогли поместить его в транспортное кресло и доставили в местную больницу.

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      Зарина Дзагоева
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