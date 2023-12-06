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07:01, 8 декабря 2023Забота о себе

Пережившие измену люди рассказали о главных тревожных звоночках неверности

Фото: Maria Teneva / Unsplash

Мужчины и женщины, пережившие измену, рассказали на Reddit о главных тревожных звоночках, выдавших неверность партнеров. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit.

Многие вспомнили, что изменявшие им партнеры начинали слишком часто отлучаться из дома.

Она начала проводить много времени в доме двоюродного брата. Я решил, что она тайно встречается с кем-то и использует брата как прикрытие, так что я проверил ее телефон и, к своему шоку, обнаружил, что не прав. Она просто трахалась с братом

StrangledByTheAuxпользователь Reddit

Старое доброе «задержалась на работе», потом просила, чтобы я больше времени проводил с друзьями. Потом я рано вернулся домой и застал ее в постели с другим

OkTie333пользователь Reddit

Кроме того, мужчины и женщины отмечали, что поведение изменщиков становилось контрастным: они то охладевали, то вновь испытывали интерес к партнеру.

То страсть, то отчуждение. Целыми днями она меня игнорировала, потом хотела быть со мной нон-стоп, потом снова исчезала. Я думал, ей просто нужно время наедине с собой после такого плотного времяпрепровождения в месте, и я принимал это. Но позже я понял, что она отдалялась, когда знакомилась с кем-то еще. У нее был небольшой роман, заканчивавшийся ее изменой мне, потом она возвращалась и топила меня в обожании из чувства вины

thrownededawayedпользователь Reddit
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А некоторые не замечали подозрительных знаков — им об изменах рассказали общие друзья.

Ничего не замечала. Мне рассказали другие через несколько месяцев после нашего разрыва по другому поводу. Никаких знаков, странных тайн, непонятных вещей. Вот с этим труднее всего смириться, с полным отсутствием признаков измены

DepartmentOfCynismпользовательница Reddit

Ранее пользователи Reddit рассказали о забавных бытовых привычках, обычно скрываемых от жен. Один из комментаторов признался, что 90 процентов сериалов, которые ему якобы нравится смотреть с женой, на самом деле ему неинтересны.

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      Александра Лисица
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