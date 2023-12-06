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15:09, 6 декабря 2023Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о военкомате для насильно мобилизуемых в Одессе

Пленный боец ВСУ: в Одессе есть военкомат, где содержатся насильно мобилизуемые

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Пленный солдат из 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Вертово рассказал РИА Новости о военкомате закрытого типа в Одессе, где содержатся насильно мобилизуемые.

Вертово сообщил, что после задержания был передан военным, которые отвезли его в военкомат, расположенный в Малиновском районе Одессы. «Он закрытого типа, где людей могут держать до десяти дней. С колючей проволокой, с охраной. Ну я не знаю, как на зоне, но я думаю, приблизительно так», — отметил боец.

По его словам, Одесский территориальный центр комплектации Малиновского района, который занимается набором в ВСУ, угрожает адвокатам-мужчинам отправкой в армию за юридическую помощь узникам военкомата.

Боец ВСУ сдался в плен на левом берегу Днепра в Херсонской области в начале декабря.

Ранее плененный боец ВСУ Виталий Шкиндаль рассказал, что раненые военнослужащие ВСУ вынуждены сутками ждать эвакуации с поля боя. Другой пленный украинский боец сообщил, что командиры подразделений требовали от военнослужащих идти в атаку, угрожая им, что в случае отказа они не будут проводить их эвакуацию.

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      Варвара Кошечкина
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