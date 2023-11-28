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11:58, 28 ноября 2023Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о шантаже командиров эвакуацией

Пленный боец ВСУ: нам угрожали не проводить эвакуацию за отказ идти в атаку

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Командиры украинских военных требовали от бойцов идти в атаку и угрожали, что в случае отказа они не будут проводить их эвакуацию с поля боя. О шантаже рассказал пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

«У нас тоже есть рации, и мы слышим, как нам со штаба говорят: "Вы штурмовики, идите вперед… А если вы не пойдете, мы вас не эвакуируем оттуда», — сообщил он.

Кроме того, военнопленный назвал неэффективными кассетные боеприпасы НАТО и высоко оценил работу российских беспилотников и минометных расчетов.

Ранее стало известно, что ВСУ не используют бронетехнику в боях на артемовском участке фронта, поскольку опасаются российских FPV-дронов.

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      Алевтина Запольская
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