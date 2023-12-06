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20:28, 6 декабря 2023Силовые структуры

Полицейские нашли схрон с гранатометами и боеприпасами в доме в Запорожье

В Запорожье полицейские нашли схрон с гранатометами и боеприпасами

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Запорожской области

В Запорожской области полицейские нашли гранатомет и боеприпасы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, полицейские из отдела «Приазовский» узнали, что на территории одного из сел может находится схрон. Совместно с росгвардейцами они провели рейдовые мероприятия в Приазовском районе. В нежилом доме села Анновка они нашли ручной гранатомет, пригодный для стрельбы, два выстрела к гранатомету РПГ-7 и две гранаты.

Отмечается, что опасные предметы изъяли.

Ранее стало известно, что в Курске оперативники обнаружили схрон боеприпасов, запрятанный в стволе дерева возле автозаправки.

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      Екатерина Кашурникова
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