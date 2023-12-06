Полиция задержала более 100 мигрантов после массовой драки в российском городе

МВД: после массовой драки в Петербурге 13 мигрантов будут выдворены из России

Полиция Санкт-Петербурга задержала более 100 мигрантов после массовой драки у небоскреба «Лахта-центр» в Приморском районе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все задержанные были доставлены в отдел из-за нарушений миграционного законодательства. Как уточнили в ведомстве, больше половины из них лишили трудового патента, а 13 иностранцев, совершивших наиболее грубые нарушения, поместили в специализированный центр. В ближайшее время последние будут выдворены из России.

Массовая драка с участием рабочих в спецовках произошла вечером 4 декабря. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.