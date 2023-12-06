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14:09, 6 декабря 2023Путешествия

Популярная страна Азии ввела новые правила въезда

Малайзия обязала туристов заполнять цифровую карту прибытия

Фото: Lim Huey Teng / Reuters

Власти Малайзии ввели новые правила въезда в страну: теперь туристам надо заполнять цифровую карту прибытия. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крыша ТурДома».

В течение трех дней до поездки в популярное государство Азии иностранным гражданам надо будет вносить свои персональные данные в специальную анкету на сайте иммиграционного департамента.

Заполненную карту необходимо будет предъявить дежурному офицеру на границе, скачав ее по ссылке, которая придет на электронную почту. Уточняется, что туристы, следующие транзитными рейсами, освобождены от нового правила.

Ранее власти Малайзии захотели увеличить срок безвизового пребывания российских туристов в стране до 90 дней.

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      Зарина Дзагоева
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