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05:22, 7 декабря 2023Мир

Посол назвал недопустимым заявление Белого дома о столкновении России и США

Антонов назвал недопустимыми слова Кирби о столкновении армий России и США

США потеряли связь с реальностью, раз ведут разговоры о столкновений с армией России, такое заявление недопустимо для ядерной державы. Такую позицию выразил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале дипломатической миссии.

Антонов таким образом отреагировал на слова координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби о том, что американская администрация высоко оценивает возможность того, что Армии США придется столкнуться на поле боя с вооруженными силами России.

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      Марина Совина
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