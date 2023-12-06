Посол назвал недопустимым заявление Белого дома о столкновении России и США

Антонов назвал недопустимыми слова Кирби о столкновении армий России и США

США потеряли связь с реальностью, раз ведут разговоры о столкновений с армией России, такое заявление недопустимо для ядерной державы. Такую позицию выразил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале дипломатической миссии.

Антонов таким образом отреагировал на слова координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби о том, что американская администрация высоко оценивает возможность того, что Армии США придется столкнуться на поле боя с вооруженными силами России.