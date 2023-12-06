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08:18, 6 декабря 2023Россия

Появились данные о состоянии рабочих после массовой драки в Петербурге

В Петербурге трое рабочих попали в больницу с ушибами после массовой драки

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Трое рабочих попали в больницу с ссадинами и ушибами после массовой драки в спецовках на севере Санкт-Петербурга. Такие данные об их состоянии появились у «Фонтанки».

Как выяснило издание, все пострадавшие обратились в медицинские учреждения во вторник, 5 декабря. Так, 22-летний молодой человек получил сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины. Его 20-летний сосед по квартире отделался синяками.

Третьему 20-летнему пострадавшему были диагностированы травмы головы. Молодой человек признался оперативникам, что был знаком с нападавшим.

О массовой драке с участием рабочих в Петербурге сообщалось накануне. Тогда на видеокадрах, распространенных в сети, было видно, как группа мужчин в спецовках со светоотражающими вставками дерется с людьми в одежде без каких-либо опознавательных знаков.

Один из дерущихся после полученного удара упал без сознания на асфальт. После этого к нему подошел еще один мужчина и нанес ему несколько ударов по лицу. После происшествия сотрудники полиции организовали проверку.

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      Анна Щербакова
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