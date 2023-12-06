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11:49, 6 декабря 2023Экономика

Экономист спрогнозировал предел укрепления доллара

Экономист Беляев спрогнозировал укрепление доллара до 95-96 рублей
СюжетКурс доллара:

Фото: Rick Wilking / Reuters

Доллар восстанавливается и растет по отношению к рублю, обратил внимание кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал причину ослабления рубля, а также спрогнозировал предел укрепления американской валюты.

Растет по отношению к рублю не только доллар, но и евро, а также юань, отметил эксперт. По его словам, стоимость китайской валюты является главным индикатором удешевления рубля, так как она является государственно регулируемой.

Экономист напомнил, что курс национальной валюты зависит от общего состояния экономики. «Юань указывает на то, что у нас в недрах экономики что-то не то, то есть недостаточная эффективность и активность, которая бы поддерживала нашу национальную валюту», — добавил Беляев и предположил, что развитие российской экономики тормозит высокая ключевая ставка.

«К сожалению, удешевление рубля по отношению к другим валютам — это тенденция, которая обозначилась достаточно отчетливо, но я стою на тех позициях, что 95-96 — предел для доллара. Все-таки экономика у нас двигается, пусть на бюджетном компоненте и военно-промышленном, но движется, живет несколько эффективно, поэтому доллар не будет расти постоянно. А с евро максимум, я думаю, 101-102», — поделился собеседник «Ленты.ру».

В ходе торгов на Московской бирже 6 декабря курс доллара поднялся выше 93 рублей, что произошло впервые с 3 ноября. Евро вырос до 100,4 рубля, что стало наибольшим значением с 26 октября, а юань впервые с 23 октября почти достиг уровня 13 рублей.

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